Сегодня, 19 сентября, исполнился 31 год защитнику ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандесу. Армейский клуб в официальном Твиттере уже поздравил футболиста с днём рождения.

Марио Фернандес родился в 1990 году в городе Сан-Каэтану-ду-Сул в бразильском штате Сан-Паулу. Профессиональную карьеру бразилец начал в «Гремио», где выступал до 2012 года. В начале 2012 года Фернандес перешёл в ЦСКА, где без перерыва выступает до сих пор. До переезда в Россию в 2011-м защитник впервые был вызван в сборную Бразилии, но на поле не появился. В октябре 2014 года Фернандес провёл первый матч за пентакампеонов, отыграв один тайм товарищеской встречи с Японией (4:0).

Однако впоследствии футболист принял решение сменить гражданство и выступать за Россию, поскольку не играл за Бразилию в официальных играх. Это стало возможным после того, как он провёл пять сезонов в России. Гражданство Фернандес получил в июле 2016 года, а год спустя впервые был вызван в сборную России.

В дебютной встрече в футболке национальной команды Фернандес забил гол в ворота «Динамо» (игра носила неофициальный характер). Впоследствии бразилец сыграл за сборную России на ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала, и Евро-2020. Всего на его счету 33 матча и 5 мячей в форме команды России.

Свою последнюю игру в сборной Марио Фернандес провёл 1 сентября, отыграв 77 минут в поединке отбора на ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). На днях он объявил о завершении международной карьеры.

В ЦСКА Фернандес провёл 305 матчей и забил 8 мячей, выиграл три чемпионата, Кубок и три Суперкубка России.