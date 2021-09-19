Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко рассказал, как выстраивает систему подготовки своих подопечных. По словам специалиста, за основу он берёт занятия Алексея Мишина.

«Я все равно иду и придерживаюсь системы Алексея Николаевича Мишина – я 20 лет работал с ним, — приводит слова Плющенко официальный сайт Федерации фигурного катания России. — И в этой системе ничего не хочу менять. Да, я вношу какие-то свои корректировки. Это нормально. Так и должно быть. Но система подготовки, все упражнения, взаимодействие с тренером – все это я выстраиваю так, как было у Мишина. Поначалу ребятам, которые приходят к нам из других школ, это непривычно и необычно. Но у нас получается».

На этапе юниорского Гран-при в Красноярске воспитанница Плющенко Анастасия Зинина заняла второе место.