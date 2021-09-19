Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной для «Спорт-Экспресса» ответил на вопрос о перспективах Артёма Дзюбы в национальной команде. У нападающего «Зенита» давний конфликт с Карпиным. В августе после назначения специалиста в сборную они провели длительную беседу, но на сентябрьские игры отбора ЧМ-2022 Дзюба вызван не был.

— Почему в сентябре Дзюбы не было в составе сборной?

— Потому что не готов.

— Если Артем проявит себя в «Зените» и станет играть лучше, то получит приглашение в национальную команду?

— Безусловно.

— Личного конфликта между вами нет?

— Есть. Но это никак не влияет на вызов или невызов футболиста. Имеет значение только его форма.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл восемь официальных матчей за «Зенит» и отметился четырьмя голевыми передачами. Ближайшие игры Россия проведёт против Словакии (дома 8 октября) и Словении (в гостях 11 октября).