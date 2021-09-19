Российский дуэт в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также одиночник Михаил Коляда были повторно проверены на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

По данным источника, с января по август фигуристы дважды проходили допинг-тестирование.

В период с июля по август РУСАДА также проверило на допинг ещё семерых фигуристов. Первые тесты сдали Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Майя Хромых и Евгений Семененко.

Впервые допинг-тест Букин сдал в январе, Коляда — в феврале, Степанова — в марте.

Всего с начала года РУСАДА протестировало 17 российских фигуристов, включая не выступавших с 2019 года Евгению Медведеву и Алину Загитову.

Степанова и Букин — четырехкратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду, а в прошлом сезоне впервые выиграли чемпионат России и стали пятыми на чемпионате мира.

Коляда — серебряный призёр Олимпиады-2018 в команде, бронзовый призёр ЧМ и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы, победитель командного ЧМ-2021 и трёхкратный чемпион России.