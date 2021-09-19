Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал лучшего российского нападающего на данный момент. По мнению специалиста, им является форвард «Локомотива» Фёдор Смолов. Игрок был вызван на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022. С Хорватией (0:0) Смолов остался в запасе, с Кипром (2:0) отдал две голевых передачи, с Мальтой (2:0) забил гол.

Карпин также пояснил, почему не выпустил Смолова на игру с хорватами.

«В этом матче от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих встречах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий, — цитирует «Спорт-Экспресс» Карпина. — Подобный подход оправдался — в Никосии Смолов отдал две голевые передачи, мальтийцам забил сам».

В текущем сезоне 31-летний Смолов провёл в РПЛ семь матчей и забил шесть мячей. В таблице бомбардиров он уступает только Гамиду Агаларову из «Уфы» (8 голов).