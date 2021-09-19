Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин прокомментировал игру нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в начале сезона. Накануне форвард оформил дубль в ворота «Химок» в восьмом туре чемпионата России (3:2) и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с восемью мячами.

«Он уже себя неплохо проявил, — цитирует «Матч ТВ» Аршавина. — Забить восемь голов в «Уфе» не так уж просто. Думаю, если он еще забьет гола два в ближайших трех турах, то может быть вызван в сборную России».

Ближайшие матчи Россия проведёт против Словакии (8 октября дома) и Словении (11 октября на выезде) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Агаларову 21 год, он выступает за молодёжную сборную, с учётом игр за неё голевая серия форварда составляет уже семь игр (девять голов).