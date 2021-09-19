Вице-чемпионка мира-2012 по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась об ошибках Александры Трусовой на турнире US International Classic в США. 17-летняя фигуристка упала на четверном флипе и с ошибками исполнила четверной лутц и каскад «четверной лутц — ойлер — тройной сальхов».

«Возможно, сказался перелёт, был маленький перерыв между прокатами и турниром, не успела восстановиться. Ничего страшного, — цитирует «Чемпионат» Леонову. — Главные старты всё равно впереди. Трусова сделает выводы и подготовится».

Также Леонова выразила мнение, что на уверенности Трусовой в олимпийский сезон неидеальное выступление в США не скажется.

Несмотря на ошибки в произвольной программе, Трусова выиграла соревнования, набрав в сумме 216,80 балла.