Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил инцидент, произошедший в финале чемпионата мира по футболу-2006 против Франции. В дополнительное время игрок спровоцировал капитана соперника Зинедина Зидана, тот ударил его головой и был удалён с поля.

«Меня разозлило то, что Зидана поддерживали все французы, а моя нация, итальянцы, осуждали меня за этот поступок, — цитирует Sport24 Матерацци. — Они должны были целовать землю, по которой я ходил. Я забил важнейший гол в финале чемпионата мира и выключил из игры их лидера. Но вместо благодарности получил только поток критики».

Примечательно, что в той игре авторами голов стали как раз участники знаменитого инцидента. Зидан реализовал пенальти на 7-й минуте, Матерацци отличился на 19-й.

В серии послематчевых пенальти Италия победила 5:3 и стала чемпионом мира. Матерацци и остальные четыре итальянца реализовали свои удары. У французов свою попытку запорол Давид Трезеге, попавший в перекладину. Игра стала для Зидана последней в карьере.