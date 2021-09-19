Бывший капитан «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин оценил шансы Алексея Миранчука в «Аталанте». По мнению бронзового призёра Евро-2008, Миранчуку стоит задуматься об уходе из итальянского клуба.

Алексей в этом сезоне чаще появляется в составе, но пока, мне кажется, у него не получается реализовать себя, — цитирует «Матч ТВ» Аршавина. — До следующего лета навряд ли он покинет клуб, будет стараться использовать шансы. Но если так будет продолжаться, то может быть следующим летом стоит подумать о смене команды».

Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году. В нынешнем сезоне хавбек провёл пять неполных матчей (четыре — в Серии A и один — в Лиге чемпионов). В игре против «Вильярреала» 25-летний хавбек отметился голевой передачей.