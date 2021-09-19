Стали известны кандидаты на пост спортивного директора «Спартака». Как утверждает «Спорт-Экспресс», в их число входит испанец Мигель Торресилья. 51-летний специалист занимает аналогичную должность в «Сарагосе», представляющей второй по силе дивизион Испании.

Торресилья с 2001 года занимается скаутингом. В его карьере были испанские «Новельда», «Картахена», «Саламанка», «Сельта», «Бетис», «Спортинг» Хихон и бельгийский «Беверен». В «Сарагосе» он трудится с декабря 2001 года.

Также в числе кандидатов называются Рокко Майорино, занимавший пост спортивного директора «Милана», и работник «ПСЖ» Лука Каттани.

Должность спортдира в «Спартаке» остаётся вакантной после ухода в августе Дениса Попова. Экс-хавбек сборной России покинул пост со скандалом, раскритиковав, в частности, жену владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову, которая ранее неоднократно негативно высказывалась о Попове.