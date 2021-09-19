Знаменитый боксёр Мэнни Пакьяо выдвинут кандидатом на пост президента Филиппин, сообщает Reuters. 42-летний филиппинец занимает пост сенатора страны, его кандидатуру утвердили на собрании правящей партии PDP и Laban в воскресенье. Это произошло после того, как конкурирующая фракция выдвинула на выборах помощника президента Кристофера Го. В случае его победы действующий глава государства Родриго Дутерте займёт пост вице-президента.

Конституция Филиппин запрещает президентам выдвигаться на второй срок. При этом Дутерте хочет остаться у власти, чтобы избежать потенциального судебного преследования.

Мэнни Пакьяо занимается политикой с 2007 года и придолжает боксёрскую карьеру. На профессиональном ринге он провёл уже 72 поединка, одержал 62 победы, 8 раз уступил и дважды завершил бои вничью. Он остаётся единственным в истории чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Последний на данный момент бой Пакьяо провёл 21 августа 2021 года, уступив кубинцу Йорденису Угасу решением судей.