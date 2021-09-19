Александр Плющенко по прозвищу Гном Гномыч, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сломал руку. В официальном инстаграме мальчика появилось видео, на котором он носит гипс.

«Говорила мне мама, что играй аккуратно в футбол со взрослыми ребятами! Стоял вратарём на воротах! Неудачно отбил мяч! Итог — перелом лучевой кости! Ну ничего, врачи сказали, что жить буду! И можно в лайтовом режиме тренироваться! Жаль, что так получилось, только форму набрал. Мама с папой завтра будут уже на базе!» — говорится в подписи к ролику.

Вскоре появилась ещё одна запись: «Спасибо всем за беспокойство!Восстанавливаемся и работаем дальше».