Бывший датский велогонщик Крис Анкер Соренсен погиб в дорожно-транспортном происшествии, сообщает Inside the Games. Во время поездки на велосипеде в бельгийском городе Зебрюгге 37-летнего спортсмена сбил автомобиль. Соренсен скончался от полученных травм.

Соренсен должен был работать комментатором на телеканале TV2 Sport во время чемпионата мира по шоссейным велогонкам.

Соренсен с 2007 по 2015 год выступал за российскую команду «Тинькофф-Саксо». Также в его карьере были Fortuneo-Vital Concept и Riwal Platform. В 2018 году он завершил карьеру.