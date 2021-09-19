Бывший нападающий «Челси» и сборной Сенегала Демба Ба получил предложение занять пост спортивного директора «Локомотива», утверждает PariFoot au Senegal. По данным источника, должность 36-летнему сенегальцу предложил руководитель железнодорожников по спорту и развитию Ральф Рангник.

Ранее Ба посещал игру «Локомотив» — «Марсель» (1:1) в Лиге Европы и общался с Рангником.

Ранее Демба Ба выступал за французский «Руан», бельгийский «Мускрон», немецкий «Хоффенхайм», английские «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Челси», турецкие «Бешикташ», «Гёзтепе» и «Истанбул Башакшехир», китайский «Шанхай Шэньхуа». В 2021 году Ба провёл три матча за швейцарский «Лугано», после чего объявил о завершении карьеры.

«Локомотив» после семи туров занимает третье место в таблице РПЛ с 15 очками.