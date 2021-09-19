Сегодня «Зенит» и ЦСКА сыграют в финале первого в истории Суперкубка Единой лиги ВТБ. Игра пройдёт в Москве на «ВТБ Арене» и стартует в 19:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча «Зенит» — ЦСКА можно посмотреть здесь:

В полуфинальных матчах турнира «Зенит» взял верх над УНИКСом со счётом 83:76, ЦСКА же одолел «Локомотив-Кубань» — 91:78.

Это уже вторая встреча «Зенита» и ЦСКА в финале турнира за две недели. 4 сентября петербуржцы обыграли армейский клуб в финале Кубка Кондрашина и Белова со счётом 100:73. Кроме того, 9 сентября ЦСКА взял реванш у «Зенита» в игре предсезонного турнира на Кипре — 75:64.

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги.

«Локомотив-Кубань» и УНИКС сразятся в матче за третье место. Их поединок стартует в 16:00 по московскому времени.