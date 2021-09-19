«Монако» открыл счёт в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу против «Ниццы». На 39-й минуте российский полузащитник монегасков Александр Головин отличился с передачи Желсона Мартинша. Португальский форвард получил мяч на ход, вошёл в штрафную, прострелил вдоль ворот, Головин в касание замкнул передачу.

Команды играют в следующих составах:

«Ницца»: Бенитес, Лотомба, Тодибо, Данте, Бард, Стенгс, Росарио, Лемина, Будуауи, Гуири, Дольберг (Делор, 15).

«Монако»: Нубель, Дисаси, Марипан, Бадиашиле, Сидибе, Фофана, Тшуамени, Кайо, Мартинш, Головин, Бен Йеддер.

Для Головина это четвёртый матч и первый гол в Лиге 1 сезона-2021/22. Также он отметился одним голом и одной передачей в четырёх встречах Лиги чемпионов и принял участие в матче Лиги Европы.