Арбитр матча восьмого тура чемпионата России по футболу «Крылья Советов» — «Ростов» Игорь Панин необычным образом разыграл жребий перед началом игры. Вместо стандартного броска монетки капитаны команд разыграли право стартового удара с помощью игры «камень-ножницы-бумага». Выиграл её капитан самарцев Александр Солдатенков.

По словам главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, судья нарушил регламент, но не понесёт серьёзного наказания.

«Ситуация нестандартная. Будет заседание экспертно-судейской комиссии, и если не будет жалоб от клубов, нам есть что обсудить, — приводит «РИА Новости» слова Хачатурянца. — Хотел бы посоветоваться с нашими иностранными коллегами, потому что случай действительно неординарный. Следует ли серьезное наказание за это? Не думаю, но на будущее все будут предупреждены».

«Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» со счётом 4:2.