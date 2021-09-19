Российские гребцы Ирина Андреева и Иван Штыль стали чемпионами мира в миксте. Дуэт завоевал золото в миксте в гребле на байдарках на 200-метровой дистанции.

Результат Андреевой и Штыля — 39,10 секунды. Вторыми стали поляки Дорота Боровская и Михал Любневски с отставанием 0,72 секунды. Тройку призёров замкнули Кинчо Такач и Давид Коришански из Венгрии, отставшие на 0,79 секунды.

В состязании каноэ-двоек у мужчин Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь взяли бронзу.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в столице Дании Копенгагене с 16 по 19 сентября.