Олимпийская чемпионка-2018 в парном катании Алёна Савченко приостановила поиск нового партнёра, сообщает Sportschau.de. 37-летняя фигуристка хотела возобновить карьеру в паре с Брюно Массо, с которым они выиграли Игры в Пхёнчхане, но тот отказался по семейным обстоятельствам и состоянию здоровья.

По словам Савченко, она хочет сосредоточиться на тренерской карьере и рассматривает возможность открытия своей школы фигурного катания.

Летом Савченко тренировалась с американцем Томми-Джо Найманом.

Изначально Савченко выступала за Украину с Дмитрием Боенко и Станиславом Морозовым. Позднее фигуристка переехала в Германию и каталась в паре с Робином Шолковы, с которым дважды взяла бронзу Олимпийских игр, пять раз выиграла чемпионаты мира и четыре — чемпионаты Европы, а также четырежды победила в финале «Гран-при».

С Массо Савченко встала в пару летом 2014 года. За три сезона дуэт, помимо золота Олимпиады-2018, выиграл золото, серебро и бронзу чемпионата мира, два серебра чемпионата Европы, финал «Гран-при», два чемпионата Германии.