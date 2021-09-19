«Ницца» и «Монако» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Франции — 2:2. Счёт на 39-й минуте открыл российский хавбек монегасков Александр Головин. Этот мяч стал первым пропущенным у «Ниццы» в нынешнем сезоне. До этого команда провела четыре сухих поединка (3 победы с разностью 10:0 и одна ничья 0:0).

На 52-й минуте Энди Делор забил ответный мяч. На 73-й «Ницца» вышла вперёд благодаря голу Хичема Будауи. Через четыре минуты Виссам Бен Йеддер реализовал пенальти и сравнял счёт.

На 82-й минуте право на 11-метровый удар получила уже «Ницца», но Амин Гуири не смог переиграть голкипера.

Головин провёл на поле 73 минуты и был заменён на 73-й минуте, сразу перед вторым голом «Ниццы». Для Головина это четвёртый матч и первый гол в Лиге 1 сезона-2021/22. Также он отметился одним голом и одной передачей в четырёх встречах Лиги чемпионов и принял участие в матче Лиги Европы.

Команды играли в следующих составах:

«Ницца»: Бенитес, Лотомба (Аталь, 57), Тодибо, Данте, Бард, Стенгс (Данилюк, 89), Росарио (Тюрам, 89), Лемина, Будуауи, Гуири, Дольберг (Делор, 15).

«Монако»: Нубель, Дисаси (Диатта, 73), Марипан (Павлович, 82), Бадиашиле, Сидибе, Фофана, Тшуамени, Кайо, Мартинш (Фолланд, 62), Головин (Диоп, 73), Бен Йеддер (Боаду, 82).

«Ницца» после пяти туров занимает четвёртое место в таблице с 10 очками. «Монако» идёт 13-м, имея в активе 5 очков.