Российский фигурист, выступающий в танцах на льду, Григорий Смирнов встал в пару с американкой Эвонли Нгуен.

Об этом стало известно исходя из заявки на турнир Challenge Cup в Филадельфии. Фигуристы представляют клуб SC of New York.

Ранее Эвонли Нгуен выступала за США с Вадимом Колесником, пара в 2019 году выиграла финал серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Турине. Григорий Смирнов катался в паре с Анастасией Шпилевой, однако их дуэт распался, после того как партнерша очень тяжело проходила реабилитацию после перенесенного коронавируса. Шпилевая и Смирнов ранее выигрывали Первенство России среди юниоров в танцах на льду в 2017 году, а также выигрывали юношеские Олимпийские игры.