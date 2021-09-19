Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт показала фото с совместной тренировки с Ольгой Подчуфаровой на баз в Токсово, Ленинградская область.

«Удачи в Тюмени, май френд!», — написала Юрлова-Перхт под фотографией на фоне стрельбища.

Отметим, Екатерина Юрлова-Перхт летом стала мамой во второй раз: она родила дочку 26 июня в Австрии. Сейчас спортсменка вновь тренируется, пока неизвестно, сможет ли она выступить в олимпийском сезоне.

Ольга Подчуфарова собирается принимать участие в чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени. Соревнования пройдут на трассах комплекса «Жемчужина Сибири» с 21 по 27 сентября. После неудавшегося перехода в сборную Словении Подчуфарова возобновила подготовку в России и будет вновь пробиваться в сборную России.