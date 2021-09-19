Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» начал встречу против московского ЦСКА в финале Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве, прямую трансляцию матча можно найти здесь.

Отметим, в полуфинальных матчах Суперкубка Единой лиги ВТБ «Зенит» взял верх над казанским УНИКСом со счётом 83:76, ЦСКА же сумел обыграть краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» — 91:78.

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, в этом году он проводится впервые. В нем принимают участие четыре команды, ставшие лучшими в предыдущем розыгрыше лиги. Чемпионом прошлого сезона стал московский ЦСКА, «Зенит» дошел до полуфинала турнира, где как раз и уступил в серии ЦСКА.

Сезон Единой Лиги ВТБ 2021/22 стартует позднее.