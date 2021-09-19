Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос о том, жалеет ли он о приходе в клуб.

Слова Кумана цитирует Marca. По словам тренера, он не жалеет о приходе в «Барселону», пускай сложившаяся ситуация очень трудна и для него, и для клуба, и для всех каталонцев.

«Мы хотим лучшего для «Барсы». Я хотел оказаться здесь, но не ожидал таких проблем… Особенно такой финансовой ситуации. Но я борюсь и хочу быть здесь. Хочу побеждать», — сказал Куман, добавив, что команда сильно изменилась за межсезонье и сейчас в ней играет много молодёжи.

«Не должно быть так, что перед матчем с «Баварией» мне приходится отвечать на вопросы о своём будущем. Сейчас вы спросили, боюсь ли я за свою будущее в «Барсе». Я не считаю, что это нормально», — добавил Куман.