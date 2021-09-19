Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подвёл итоги четвёртого этапа серии Гран-при по фигурному катанию в Красноярске, где его ученица Анастасия Зинина завоевала серебряную награду.

В своём «Инстаграме» Плющенко опубликовал фото с ученицей и оставил пост.

«Ещё одна медаль в копилку юниорской сборной России! И четвертая в копилку академии Плющенко уже от Насти Зининой! Настя, ты большая молодец, но есть ещё над чем работать!», — написал Плющенко, поблагодарив тренерский штаб академии, а также спонсоров юниорской сборной «Ангелов Плющенко».

Напомним, на прошлом этапе ЮГП две победы одержали ученики Плющенко: Кирилл Сарновский победил в соревнованиях юношей, Вероника Жилина выиграла турнир у девушек.