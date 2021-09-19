Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в ближайшее время может перебраться в замок в пригороде Парижа.

Как сообщает портал RMC Sport, Месси все еще проживает в одном из отелей города, но уже совсем скоро переберется с семьей в настоящее жильё.

Как стало известно СМИ, супруга Лионеля Антонелла Рокуццо посмотрела несколько домов и остановилась на особняке в западной части Парижа, но владелец жилья существенно повысил цену аренды, когда узнал, что им интересуется семья Месси. После этого аргентинцы отказались от этого варианта.

После этого семья Месси нашла вариант с замком, который расположен в коммуне Ле-Везине в нескольких километрах от Парижа. Этот замок, построенный в 1899 году, располагается совсем рядом с тренировочной базой «ПСЖ», его стоимость оценивается в 48 миллионов евро. В самом здании располагается 30 помещений общей площадью около 2 тыс. кв. м.