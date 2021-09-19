«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «МЮ».

В составе хозяев на 30-й минуте отличился Мохамед Саид Бенрахма с передачи Джаррода Боуэна. После этого «Манчестер Юнайтед» сумел быстро сравнять сч1т. На 35-й минуте гол забил Криштиану Роналду. Это уже его четвёртый гол после возвращения в «МЮ». Футболист забивает за клуб в каждом матче, в котором появляется на поле.

Решающий мяч был забит на 89-й минуте — это сделал Джесси Лингард с передачи Неманьи Матича. В составе «Вест Хэма» Марк Ноубл бил пенальти на пятой добавленной минуте встречи, но сравнять счёт так и не смог.