Российская теннисистка Анна Калинская в паре с представительницей Чехии Терезой Михаликовой выиграла турнир WTA 250 в словацком Портороже.

В финале Калинской и Михаликовой противостояли спортсменки Александра Крунич (Сербия) и Лесли Керкхове (Нидерланды). Счет в матче 4:6, 6:2, на тай-брейке россиянка и чешка победили со счетом 12:10.

В полуфинале турнира Калинская и Михаликова обыграли Андрею Клепач и Тамару Зиданшек из Словении.

Призовой фонд турнира в Портороже составляет около 235 тысяч долларов. В одиночном разряде на этом турнире Анна Калинская сумела дойти до второго круга, где уступила финалистке соревнований, итальянке Ясмине Паолини. Михаликова не участвовала в розыгрыше турнира в одиночном разряде.