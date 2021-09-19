Казанский УНИКС сумел обыграть краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счётом 84:70 в пользу казанского клуба.

Наиболее результативным игроком встречи стал легкий форвард УНИКСА Марио Хезонья: он набрал за матч 27 очков и сделал 3 подбора. В составе «Локомотива-Кубань» набрал 19 очков Эрик Макколлум, разыгрывающий. Также в его активе 9 передач.

Отметим, в финальной встрече турнира сыграют московский ЦСКА и петербургский «Зенит». В полуфинале ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань», а «Зенит» переиграл УНИКС. Игра начнется в 19:00 по московскому времени, прямая трансляция матча доступна здесь. Суперкубок Единой лиги ВТБ — это новый турнир, который в этом году проводится впервые.