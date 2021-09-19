Тульский «Арсенал» обыграл «Нижний Новгород» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Нижнего Новгорода» отличились Николай Калинский и Алексей Козлов. За «Арсенал» один мяч забил Евгений Марков, а дубль оформил Горан Чаушич. Решающий гол Чаушича был забит на 90+4 минуте встречи, решающий голевой пас в той атаке на игрока отдал Данил Степанов.

Пока «Нижний Новгород» идёт на 11-м месте в турнирной таблице, у команды Александра Кержакова три победы, две ничьи и три поражения. Тульский «Арсенал» поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, одержав вторую победу в сезоне, сейчас у команды 8 очков.