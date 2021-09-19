Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев получил сертификат на 3 миллиона рублей от Федерации бокса России.

В воскресенье, 19 сентября, состоялась торжественная церемония чествования боксёров, которые стали призёрами Олимпийских Игр в Токио. Батыргазиев выиграл олимпийский турнир в Токио в весе до 57 кг, за что и получил сертификат от Федерации.

Как отмечает портал РИА Новости, серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов (категория до 91 кг) получил сертификат на сумму в 2 миллиона рублей. Бронзовых призеров Олимпийских игр Имама Хатаева (категория до 81 кг), Глеба Бакши (категория до 75 кг), Андрея Замкового (категория до 69 кг) и Зенфиру Магомедалиеву (категория до 75 кг) наградили сертификатом на один миллион рублей.

Также были награждены личные тренеры боксеров, а также главный тренер мужской сборной Виктор Фархутдинов. Они получили по 500 тысяч рублей.