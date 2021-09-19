Петербургский «Зенит» сегодня, 20 сентября, сыграет с казанским «Рубином» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22.

Игра пройдёт в Казани на стадионе «Центральный», начало матча назначено на 18:30 по московскому времени.

Встречу будет судить бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым, на боковых линиях ему будут помогать Валерий Данченко и Роман Усачёв, а резервным судьёй выступит Роман Сафьян. В качестве арбитра VAR на этой встреч будет работать Алексей Амелин, его помощником на этом матче станет Николай Богач. Инспектор встречи — Юрий Чеботарев.

Пока «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с результатом в 17 очков (пять побед, два ничейных результата, ноль поражений), «Рубин» пока набрал всего 14 очков.