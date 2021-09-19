Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о том, что предлагала главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину тренировать игроков по 10 часов в день.

Шишкина написала об этом в колонке для «Спорт-Экспресса», отметив, что синхронистки 10 месяцев в году находятся на сборах и живут на базе.

«Тренировки длятся по 10-11 часов ежедневно. Естественно, я сказала Валерию, что и в футболе надо так же. Но это, увы, никак не получится, что вытекает из ответов Карпина», — отметила Шишкина, добавив, что игроки не привыкли столько работать, поэтому просто травмируются и с них не будет толку.

«Услышав про двухчасовые занятия футболистов, мне стало смешно. Но Валерий Георгиевич мог бы тренировать парней и по шесть часов — по нему видно, что он фанат своего дела и хочет добиться результата», — отметила Шишкина, добавив, что если бы игроки бегали по 6 часов каждый день, то 90 минут игры казались бы им легкой разминкой.