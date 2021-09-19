Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил в седьмом матче кряду, отличившись в игре 5-го тура Бундеслиги против берлинского «Униона».

На данный момент счет в матче на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 3:1 в пользу «Боруссии».

На 24-й минуте Холанд отличился с передачи Тома Мёнье и сделал счет 2:0 в пользу дортмундцев. Первый гол в этом матче забил Раффаэл Геррейру. Если учитывать матчи за сборную Норвегии, то Холанд забил уже в седьмом матче подряд, в котором он участвует.

В общей сложности у Холанда с января 2020 года уже 67 забитых мячей в 67 матчах за «Боруссию» во всех турнирах — Бундеслиге, Кубке Германии, Лиге чемпионов. В «Боруссию» Холанд перешел из клуба «Ред Булл Зальцбург».