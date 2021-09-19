Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Мария Филатова высказала мнение о том, будет ли американка Симона Байлз продолжать карьеру до следующей Олимпиады 2024 года.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Филатова отметила, что не ждёт Байлз на Играх в Париже.

«Я не думаю. Возможно, это будут показательные выступления, но не соревнования. У всего есть свой срок», — отметила Филатова, подчеркнув, что Байлз всегда выступала с любовью к своему делу и демонстрировала невероятные трюки, которые будут неподвластны даже мужчинам.

«Симоне мы можем быть только благодарны за её невероятную карьеру и вклад в мировой спорт. И пожелать удачи в её дальнейшей жизни», – заключила Филатова.

На последней Олимпиаде в Токио Симоне Байлз завоевала серебро в командном первенстве и бронзу на бревне.