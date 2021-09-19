Лондонский «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в матче 5-го тура Английской Премьер-лиги сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Результат в этом матче обеспечили голы Тьяго Силвы и Н’Голо Канте в начале второго тайма. На 49-й минуте этой встречи отличился Тьяго Силва с передачи Маркоса Алонсо. Затем на 57-й минуте с передачи Матео Ковачича отличился Канте.

В дополнительное ко второму тайму время «Челси» отличился в третий раз: на второй добавленной минуте отличился Антонио Рюдигер с передачи Тимо Вернера.

«Чесли» входит в тройку лидеров АПЛ вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» с результатом в 13 очков, у «Тоттенхэма» пока 9 очков и 7 место.