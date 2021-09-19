Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Александра Трусова высказалась о своем выступлении на первом турнире сезона — US International classic в Норвуде, США.

Трусова выиграла этот турнир, с ошибками исполнив произвольную программу с ошибками на нескольких прыжках — упала с четверного флипа, сделала бабочку на тулупе и ошибки на лутцах.

«Долгожданный сезон открыт! И пусть прокат получился с ошибками, это только начало сезона. Очень хочу сказать спасибо всем, кто терпеливо помогает мне идти к цели», — написала Трусова, поблагодарив также своих болельщиков.

«Я точно знаю, вы рядом, даже когда я на другом конце света», — добавила фигуристка.