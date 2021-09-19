Российский лыжник Алексей Червоткин выиграл золото чемпионата мира по лыжероллерам 2021 года в Валь-ди-Фьемме, прийдя первым к финишу в гонке с общего старта классическим стилем на 15 км.

Дистанцию Червоткин преодолел за 39 минут и 33,2 секунды. Второе место у спортсмена из Румынии Паула Константина Пепене, третье место — у итальянца Маттео Танеля (более полутора минут отставания).

Пятое место в гонке занял россиянин Евгений Дементьев (1 минута и 46 секунд отставания). Александр Терентьев пришел к финишу с 15-м временем (6 минут и 15,2 секунд отставания). На 25-й строчке итогового протокола расположился Денис Спицов, он проиграл по дистанции около двенадцати с половиной минут.

Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не принимал участие в гонке.