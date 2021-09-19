Главный специалист по судейству хоккейной федерации Москвы Игорь Светилов высказался о судьбе юного 19-летнего хоккейного арбитра, который в нетрезвом виде отработал два периода в игре «Академия Харламова» — «Спартак-Спорттех».

Матч прошел на открытом Кубке Москвы среди игроков 2011 года рождения.

«Тут палка о двух концах. Мне по-человечески его жалко. Мальчик вырос без матери. А как его воспитывать? У меня в подчинении — 130 человек под эгидой федерации. Постоянно работаешь с молодежью, обучаешь», — отметил Светилов, добавив, что нет столько времени, чтобы уделять его одному арбитру.

«Я думаю, этот парень не будет судить вообще. Это должна быть показательная история для всех молодых судей. Такого не должно быть в принципе. И это не прощается», — сказал Светилов, добавив, что у проштрафившегося арбитра что-то случилось в личной жизни, после чего он напился.