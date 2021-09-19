Российские фигуристы Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин были дважды проверены на допинг агентством РУСАДА в период с января по август 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, фигуристов проверяли на допинг в период с июля по август. Первый раз Степанова сдавала допинг-пробу в марте, а Иван Букин и Михаил Коляда были проверены в феврале.

Также в период с июля по август были проверены еще четверо фигуристов из России. Тесты они сдали впервые в этом году — это чемпион Европы Дмитрий Алиев, победитель финала Кубка России Евгений Семененко, серебряный призер финала Кубка России Майя Хромых и серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов.

Всего с начала 2021 года года РУСАДА протестировало 17 российских фигуристов, в их число вошли также Алина Загитова и Евгения Медведева.