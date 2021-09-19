Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды.

Единственный мяч в этой игре забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян на 12-й минуте встречи. Автором результативной передачи в этой атаке стал Себастьян Шиманьски. Ещё один мяч «Динамо» в этой игре был отменен: гол Сильвестра Игбуна не засчитали из-за того, что Фабиан Бальбуэна оказался в офсайде.

Благодаря победе над «Сочи» «Динамо» удалось подняться на 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с результатом в 16-ю очков. «Сочи» же потеряло возможность подняться выше и осталось на 3-м месте с 15-ю очками.