Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл московскому ЦСКА в финале Суперкубка Единой Лиги ВТБ.

Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счётом 81:73. Счет по четвертям — 21:10, 13:19, 25:21, 22:23.

В составе ЦСКА наиболее результативным игроком встречи оказался нападающий из США Уилл Клайберн, на его счету 18 очков. В составе «Зенита» самым результативным оказался американский защитник Билли Бэрон, он набрал 17 очков, еще по 12 очков набрали Джордан Мики и Алекс Пойтресс.

Бронзовую медаль Суперкубка завоевал казанский УНИКС: в матче за третье место команда сумела обыграть «Локомотив-Кубань».

Отметим, розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ проводился впервые, ЦСКА стал первым обладателем этого трофея.