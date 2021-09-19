Биатлонисты сборной России Антон Бабиков и Эдуард Латыпов подхватили энтеровирусную инфекцию на последних сборах национальной команды в Сочи.

Об этом рассказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью Союзу биатлонистов России. Ролик с интервью размещён на официальном ютуб-канале СБР.

«Почти всё проходит по плану, но есть местные особенности. Несколько раз летом здесь проводил сборы, каждый раз они сопровождались энтероинфекцией какой-то. Сейчас Бабиков и Латыпов подхватили её», — сообщил тренер.

Мужская сборная России готовится к сезону в составе двух равнозначных групп — одну возглавляет Юрий Каминский, другую — Сергей Башкиров.

Отметим, в ближайшее время в Тюмени пройдёт чемпионат России по летнему биатлону.