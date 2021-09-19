Российский скалолаз Алексей Рубцов не смог завоевать медаль домашнего чемпионата мира в Москве в дисциплине «боулдеринг». Спортсмен занял в финале 4-е место.

Победу в этой дисциплине одержал представитель Японии Кокоро Фуджи, а серебро завоевал еще один японский скалолаз Томоа Нарасаки. Третье место занял французский спортсмен Мануэль Корню.

Отметим, Алексею Рубцову уже 33 года, он является чемпионом мира 2009 года в боулдеринге, а также чемпионом Европы 2020 гола в многоборье.

В этой же дисциплине в шаге от медали домашнего ЧМ осталась россиянка Елена Красовская. В лазании на скорость на ЧМ в Москве серебряным призером стала российская спортсменка Юлия Каплина.

Турнир проходит на площадках Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 16 по 21 сентября.