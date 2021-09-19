Российский защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался об игре против нападающего «Челси» Ромелу Лукаку в матче Лиги чемпионов.

В интервью «Матч ТВ» Чистяков отметил, что ему самому хотелось бы сыграть как можно лучше и ближе именно к Лукаку.

«Поэтому отдал все силы, что были. Старался располагаться именно таким образом, чтобы не давать ему разворачиваться. В итоге так все и сложилось, что большую часть матча провел рядом с ним», — подчеркнул Чистяков, добавив, что бодаться с Лукаку не было смысла, поскольку сложно сравниться с его габаритами.

«Я выбрал чуть другую тактику», — отметил Чистяков.

Напомним, «Зенит» уступил «Челси» с минимальным счетом 0:1 на старте группового этапа Лиги чемпионов.