Кевин Пангос и Денис Захаров в матче с ЦСКА. Фото: БК "Зенит"

Кевин Пангос и Денис Захаров в матче с ЦСКА. Фото: БК "Зенит"

Главные новости с ледовых катков, баскетбольных площадок и футбольных полей — в традиционном дайджесте от Nevasport за 19 ноября:

«Динамо» обыграло «Сочи» с минимальным счетом в 8-м туре РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 в пользу московской команды. Единственный мяч в этой игре забил 18-летний полузащитник Арсен Захарян на 12-й минуте встречи.

ЦСКА обыграл «Зенит» и стал первым обладателем Суперкубка Единой Лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл московскому ЦСКА в финале Суперкубка Единой Лиги ВТБ. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счётом 81:73. Счет по четвертям — 21:10, 13:19, 25:21, 22:23. Бронзовая медаль — у казанского УНИКСА. Розыгрыш Суперкубка Единой Лиги ВТБ проводился впервые, ЦСКА стал первым обладателем этого трофея.

«Нижний Новгород» проиграл «Арсеналу», пропустив решающий гол на 94 минуте

Тульский «Арсенал» обыграл «Нижний Новгород» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В составе «Нижнего Новгорода» отличились Николай Калинский и Алексей Козлов. За «Арсенал» один мяч забил Евгений Марков, а дубль оформил Горан Чаушич.

Россиянка Калинская в паре с Михаликовой выиграла турнир WTA в Портороже

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с представительницей Чехии Терезой Михаликовой выиграла турнир WTA 250 в словацком Портороже. В финале Калинской и Михаликовой противостояли спортсменки Александра Крунич (Сербия) и Лесли Керкхове (Нидерланды). Счет в матче 4:6, 6:2, на тай-брейке россиянка и чешка победили со счетом 12:10.

Трусова выиграла турнир в США US International Classics

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира в американском Норвуде US International classic. Бронзовый призёр чемпионата мира-2021 в произвольной программе допустила несколько ошибок, однако всё равно вновь стала лучшей. Результат Трусовой в произвольной программе составил 142,05, сумма за два выступления — 216,80.

Дочь Тутберидзе и Смолкин стали вторыми на турнире в США в танцах на льду

Американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью одержал победу в танцах на льду на домашнем турнире US International Classic в американском Норвуде. Их результат за две программы составил 207,30. Второе место заняли танцоры из России — дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 190,63.