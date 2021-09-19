Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поблагодарила фанатов за поддержку на турнире в США — US International Figure Skating Classic. Соревнования прошли в американском Норвуде.

«Спасибо огромное болельщикам за поддержку и любовь, которую мы чувствовали на протяжении всего турнира», — написала Тутберидзе, выложив фотографию с ученицей Александрой Трусовой, а также со своей дочерью Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

Александра Трусова на этом турнире одержала победу в женском одиночном катании. В произвольной программе Трусова допустила ряд ошибок в произвольной программе на четверных прыжках, а также сделала ошибку на тройном акселе в короткой программе.

Диана Дэвис и Глеб Смогин стали вторыми на турнире в танцах на льду.