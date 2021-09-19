«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 6-го тура чемпионата Франции по футболу, забрав три очка на последних минутах матча.

Игра прошла на стадионе «Парк Де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 54-й минуте встречи забил игрок «Лиона» Лукас Пакета. Автором результативной передачи стал Карл Токо Экамби.

Спустя 12 минут «Пари Сен-Жермен» смог сравнять счёт, с пенальти отличился бразильский нападающий Неймар.

Решающий мяч был забит на 90+3 минуте встречи, отличился аргентинский форвард Мауро Икарди с передачи Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» продолжает победную серию в чемпионате Франции: команда Маурисио Почеттино одержала 6 побед в 6 турах и идет в лидерах. «Лион» с 8-ю очками идет в середине турнирной таблицы.