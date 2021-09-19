Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче 4-го тура чемпионата Италии по футболу.

Игра прошла на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счетом 1:1.

На 4-й минуте встречи «Ювентус» смог вырваться вперед: гол забил Альваро Мората, его ассистентом выступил Пауло Дибала.

На 76-й минуте «Милану» удалось выравнять позиции и сравнять счет: отличился Анте Ребич, результативную передачу на свой счет записал Сандро Тонали.

«Милан» продолжает свою беспроигрышную серию и остается в лидерах чемпионата Италии вместе с «Интером» — у обеих команд по 10 очков (три победы, одна ничья).

«Ювентус» же набрал второе очко в этом сезоне и продолжает находиться в нижней части турнирной таблицы.