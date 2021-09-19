Мужская сборная Италии по волейболу одержала победу на чемпионате Европы 2021 года, в финальном матче обыграв национальную команду Словении.

Игра прошла на стадионе «Сподек» в городе Катовице и завершилась со счётом 3:2 в пользу Италии.

Счёт по партиям 25:22, 20:25, 25:20, 20:25, на тай-брейке победу одержала сборная Италии со счетом 15:11.

Словения дважды выходила вперёд по партиям, но итальянцам удавалось сравнивать счет.

Бронзовую медаль турнира завоевала сборная Польши. В матче за 3-е место польские волейболисты обыграли сборную Сербии, счёт по партиям 3:0 в пользу поляков. В первом сете поляки обыграли сербов со счетом 25:22, второй и третий сеты завершились со счетами 25:16, 25:22.

Сборная России вылетела с турнира на стадии четвертьфинала, проиграв сборной Польши.